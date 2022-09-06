Esra Erol 6 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Eylül 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 aylık hamile olan Selcan kocası Süleyman’a hesap sormaya, meydan okumaya, gerçekleri anlatmaya geliyor! “Sinen benim iki gözümün çiçeği” dedi, aşkını haykırdı, ondan af diledi! Sinan Hava’nın aşkına karşılık verecek mi? Hava’nın büyük aşkı Sinan canlı yayında! Sinemnur eve dönecek mi? Son kararı ne? Murat şimdi ne yapacak? Emine Serdar’ı affetti mi? Barışıyorlar derken Emine ve Serkan’ın herkesi şoke edecek kararı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Eylül 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 aylık hamile olan Selcan kocası Süleyman'a hesap sormaya, meydan okumaya, gerçekleri anlatmaya geliyor! "Sinen benim iki gözümün çiçeği" dedi, aşkını haykırdı, ondan af diledi! Sinan Hava'nın aşkına karşılık verecek mi? Hava'nın büyük aşkı Sinan canlı yayında! Sinemnur eve dönecek mi? Son kararı ne? Murat şimdi ne yapacak? Emine Serdar'ı affetti mi? Barışıyorlar derken Emine ve Serkan'ın herkesi şoke edecek kararı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.