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Esra Erol 5 Ocak Salı tek parça izle - 05.01.2021

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Giriş: 05.01.2021 16:48
Güncelleme:05.01.2021 19:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Fulya’nın herkesi şaşırtacak son kararı ne? Zafer bebeğini reddetti, Ceylan DNA testi istedi! Ceylan’ın 2 yaşındaki bebeğinin babası Zafer mi? Songül Hanım’ın 22 yıl önce elinden alınan bebeği nerede? Bebeği alıp giden Mehmet Apalak çocuğu para karşılığı sattı mı? 4 yaşındaki kızını da alıp ortadan kaybolan Zeynep nerede? Karısı Zeynep’in videolarıyla hayatının şokunu yaşayan Muhammed’in isyanı! 21 yaşındaki Derya Çürük 1 yaşındaki evladını bırakıp 100 bin liralık altınla ortadan kayboldu! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Ocak 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Fulya'nın herkesi şaşırtacak son kararı ne? Zafer bebeğini reddetti, Ceylan DNA testi istedi! Ceylan'ın 2 yaşındaki bebeğinin babası Zafer mi? Songül Hanım'ın 22 yıl önce elinden alınan bebeği nerede? Bebeği alıp giden Mehmet Apalak çocuğu para karşılığı sattı mı? 4 yaşındaki kızını da alıp ortadan kaybolan Zeynep nerede? Karısı Zeynep'in videolarıyla hayatının şokunu yaşayan Muhammed'in isyanı! 21 yaşındaki Derya Çürük 1 yaşındaki evladını bırakıp 100 bin liralık altınla ortadan kayboldu! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 5 OCAK SALI TEK PARÇA İZLE

5 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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