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Esra Erol 5 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 05.12.2022 16:36
Güncelleme:05.12.2022 16:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 4 kilometrelik yolu tek başına mı yürüdü? Gülizar’a köyden kim yardım etti? Altınlar ve paralar nerede? Gülizar günler sonra gerçekleri itiraf edecek mi? Büyük yüzleşmede son perde! Şimdiki karısı Ayfer, eski imam nikahlısı Yeşim ve sevgilisi Gamze... Türkiye’nin konuştuğu skandala Nergiz Hanım damga vurdu! Bugün hesaplaşma ve yüzleşme vakti! Yaşananların odağındaki Erdi geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 4 kilometrelik yolu tek başına mı yürüdü? Gülizar'a köyden kim yardım etti? Altınlar ve paralar nerede? Gülizar günler sonra gerçekleri itiraf edecek mi? Büyük yüzleşmede son perde! Şimdiki karısı Ayfer, eski imam nikahlısı Yeşim ve sevgilisi Gamze... Türkiye'nin konuştuğu skandala Nergiz Hanım damga vurdu! Bugün hesaplaşma ve yüzleşme vakti! Yaşananların odağındaki Erdi geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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