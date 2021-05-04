Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Muğla’yı görmek istedi, Emrah’ı bulup yanına kaçtı! Nur Veda ve Ahmet yüzleşmesinde ikinci perde! Esra Erol kayıp Nazlı’yı buldu, canlı yayında ortalık karıştı! Nazlı’nın herkesten sakladığı gerçek ne? ‘Eski sevgilim Mehmet iki çocuğumuzu da reddediyor’ diye Berna, çocukları için DNA testi istedi! Mehmet konuştu, ortalık karıştı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Mayıs 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Muğla'yı görmek istedi, Emrah'ı bulup yanına kaçtı! Nur Veda ve Ahmet yüzleşmesinde ikinci perde! Esra Erol kayıp Nazlı'yı buldu, canlı yayında ortalık karıştı! Nazlı'nın herkesten sakladığı gerçek ne? 'Eski sevgilim Mehmet iki çocuğumuzu da reddediyor' diye Berna, çocukları için DNA testi istedi! Mehmet konuştu, ortalık karıştı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.