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Esra Erol 4 Mart Perşembe tek parça full izle - 04.03.2021

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Giriş: 04.03.2021 16:41
Güncelleme:04.03.2021 23:32
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yaşananların ardından Zeynep şimdi ne yapacak? Evlenme vaadiyle dolandırılan Birgül ve Fikret canlı yayında bir kez daha yüzleşecek! 12 Şubat’tan beri kayıp olan Emine nerede? Kızının hayatından şüphe eden Fatma Hanım’ın büyük şüphesi! Emrecan hiç görmediği annesine kavuşabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Mart 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yaşananların ardından Zeynep şimdi ne yapacak? Evlenme vaadiyle dolandırılan Birgül ve Fikret canlı yayında bir kez daha yüzleşecek! 12 Şubat'tan beri kayıp olan Emine nerede? Kızının hayatından şüphe eden Fatma Hanım'ın büyük şüphesi! Emrecan hiç görmediği annesine kavuşabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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4 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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