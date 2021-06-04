Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir gün önce ortalık karıştı, bir gün sonra aşklarını ilan ettiler! Mehmet ve Hülya’nın son kararı ne olacak? İddiaların odağındaki Uğur Karataş nerede? Kamuran’ın boşanmak için tek şartı ne? Kadir ve Kamuran yüzleşmesinde son perde! 20 yıl sonra annelerini bulan Ömer ve Emre’yi bekleyen büyük sürpriz! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Haziran 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir gün önce ortalık karıştı, bir gün sonra aşklarını ilan ettiler! Mehmet ve Hülya'nın son kararı ne olacak? İddiaların odağındaki Uğur Karataş nerede? Kamuran'ın boşanmak için tek şartı ne? Kadir ve Kamuran yüzleşmesinde son perde! 20 yıl sonra annelerini bulan Ömer ve Emre'yi bekleyen büyük sürpriz! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.