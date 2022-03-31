Esra Erol 31 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nida annesine rağmen Gürbüz’e son bir şans verecek mi? Herkesi şaşırtacak sürpriz kararı ne? 24 yıl önce engelli kızını parka bırakıp terk etti! Burcu’yu Esra Erol buldu! Zeynep bir kez daha geliyor! Sözde hoca Kürşat’tan herkesi şaşırtacak hamle ne? İki kadın tek eş! Eşimiz şimdi de başka bir kadına gitti diye isyan eden iki kadından herkesi hayrete düşürecek açıklamalar! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Mart 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nida annesine rağmen Gürbüz'e son bir şans verecek mi? Herkesi şaşırtacak sürpriz kararı ne? 24 yıl önce engelli kızını parka bırakıp terk etti! Burcu'yu Esra Erol buldu! Zeynep bir kez daha geliyor! Sözde hoca Kürşat'tan herkesi şaşırtacak hamle ne? İki kadın tek eş! Eşimiz şimdi de başka bir kadına gitti diye isyan eden iki kadından herkesi hayrete düşürecek açıklamalar! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.