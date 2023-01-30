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Esra Erol 30 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 30.01.2023 16:33
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısının kızılötesi güçleri, duvarlara sakladığı gizli sevgilileri ve tüm bunları ortaya çıkardığı fotoğraflarla kanıtlayan bir koca! Türkiye Zeynep ve Hasan’ı konuşuyor! Hasan bugün yeni iddialarla gelecek, yeni kanıtlarla meydan okuyacak! Zeynep’in cevabı ne olacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısının kızılötesi güçleri, duvarlara sakladığı gizli sevgilileri ve tüm bunları ortaya çıkardığı fotoğraflarla kanıtlayan bir koca! Türkiye Zeynep ve Hasan'ı konuşuyor! Hasan bugün yeni iddialarla gelecek, yeni kanıtlarla meydan okuyacak! Zeynep'in cevabı ne olacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Esra Erol 30 Ocak Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 30 Ocak Pazartesi
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