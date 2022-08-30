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Esra Erol 30 Ağustos Salı canlı yayın izle

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Giriş: 30.08.2022 16:31
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Ağustos 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor? Emine günler sonra kocası Serdar’la canlı yayında karşı karşıya gelecek! Karısı Nejla Ahmet’le kaçtı, canlı yayında iddialar ortalığı karıştırdı! Hüseyin’in karısı Nejla ve yanına kaçtığı Ahmet canlı yayında! Yüzde 75 engelli kızları iki çocuğunu da bırakıp kaçtı, sosyal medyadaki videolarıyla ikinci şoku yaşattı! Ailenin büyük feryadı! Evlatlık olduğunu öğrenen 18 yaşındaki Kadir’in herkesi gözyaşlarına boğacak hayatı! Türkiye’nin konuştuğu olayda son perde! Fatma ve bebeğinin akıbeti ne? Fatma şu an nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Ağustos 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor? Emine günler sonra kocası Serdar'la canlı yayında karşı karşıya gelecek! Karısı Nejla Ahmet'le kaçtı, canlı yayında iddialar ortalığı karıştırdı! Hüseyin'in karısı Nejla ve yanına kaçtığı Ahmet canlı yayında! Yüzde 75 engelli kızları iki çocuğunu da bırakıp kaçtı, sosyal medyadaki videolarıyla ikinci şoku yaşattı! Ailenin büyük feryadı! Evlatlık olduğunu öğrenen 18 yaşındaki Kadir'in herkesi gözyaşlarına boğacak hayatı! Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde! Fatma ve bebeğinin akıbeti ne? Fatma şu an nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Ağustos Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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