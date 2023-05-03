Esra Erol 3 Mayıs Çarşamba izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında (3 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bugün 11. gün! 42 yaşındaki Fatih Mehmet 12 yaşındaki Sıla Tuana’yı kaçırmaya devam ediyor! Esra Erol Sıla Tuana ile ilgili tüm gerçekleri canlı yayında ilk kez açıklayacak! Ergün konuştu, ortalık karıştı! Bugün hesaplaşma, bugün yüzleşme vakti! Ergül karısıyla 6 yıl sonra karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (3 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bugün 11. gün! 42 yaşındaki Fatih Mehmet 12 yaşındaki Sıla Tuana'yı kaçırmaya devam ediyor! Esra Erol Sıla Tuana ile ilgili tüm gerçekleri canlı yayında ilk kez açıklayacak! Ergün konuştu, ortalık karıştı! Bugün hesaplaşma, bugün yüzleşme vakti! Ergül karısıyla 6 yıl sonra karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

3 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.