03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 3 Haziran Çarşamba tek parça izle |Video

Esra Erol 3 Haziran Çarşamba tek parça izle |Video - 03.06.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2020 16:56
Güncelleme:03.06.2020 18:56
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ‘20 yaşındaki kızımız Ezgi Hüseyin Öztürk tarafından kaçırıldı’ dedi, ortalık karıştı! 2,5 ay sonra Ezgi anne ve babasıyla canlı yayında yüzleşecek! Aylin’in Şaban’a yaptığı teklif akıllara durgunluk verecek! Neşe Hanım’ın 4 yaşındaki kızını kaçırdığı iddia edilen Hakan Uçar nerede? Neden ailesiyle apar topar evlerini taşıdılar? ‘İhanete uğradım, şiddet gördüm, 2 çocuğum elimden alındı diyen Hale Hanım’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; '20 yaşındaki kızımız Ezgi Hüseyin Öztürk tarafından kaçırıldı' dedi, ortalık karıştı! 2,5 ay sonra Ezgi anne ve babasıyla canlı yayında yüzleşecek! Aylin'in Şaban'a yaptığı teklif akıllara durgunluk verecek! Neşe Hanım'ın 4 yaşındaki kızını kaçırdığı iddia edilen Hakan Uçar nerede? Neden ailesiyle apar topar evlerini taşıdılar? 'İhanete uğradım, şiddet gördüm, 2 çocuğum elimden alındı diyen Hale Hanım'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Esra Erol 3 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 2 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 2 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 1 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 1 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 29 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 29 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!
Esra Erol'da Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da Türkiye'yi sarsan olay!
Esra Erol'da Türkiye'yi sarsan olay!
Esra Erol 22 Mayıs Cuma
Esra Erol 22 Mayıs Cuma
Esra Erol 21 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 21 Mayıs Perşembe tek parça izle
Daha Fazla Video Göster