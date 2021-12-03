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Esra Erol 3 Aralık Cuma tek parça full izle

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Giriş: 03.12.2021 16:50
Güncelleme:03.12.2021 19:59
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fatma’yı bu hale kim getirdi? Kocası Ahmet’le ilgili şaşkına çevirecek iddiası ne? Türkiye bu yüzleşmeye canlı yayında şahit olacak! Melike ve Melike’yi kaçırdığı iddia edilen Yunus stüdyoda hesaplaşacak! Gelin kayınvalide birbirine girdi, ortalık karıştı! Sakin çocuğu teslim edecek mi? Eda’nın evlat hasreti son bulacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Aralık 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fatma'yı bu hale kim getirdi? Kocası Ahmet'le ilgili şaşkına çevirecek iddiası ne? Türkiye bu yüzleşmeye canlı yayında şahit olacak! Melike ve Melike'yi kaçırdığı iddia edilen Yunus stüdyoda hesaplaşacak! Gelin kayınvalide birbirine girdi, ortalık karıştı! Sakin çocuğu teslim edecek mi? Eda'nın evlat hasreti son bulacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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3 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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