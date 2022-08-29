Esra Erol 29 Ağustos Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programının yeni sezon ilk bölümünde (29 Ağustos 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Yeni sezonuyla 29 Ağustos Pazartesi günü ekrana dönen programda; Kızından hiçbir haber alamayan Kadriye Hanım’ın isyanı! 12 Temmuz’dan beri kayıp olan Berivan nerede? Boşanmak için geldi, iddiaları ve sonunda bayılmasıyla olay oldu! Selma neden boşanmaktan vazgeçti? Orhan’ın son teklifi ve büyük isyanı! Kocası Serdar ile kavgaları bitmedi! Sonunda evden atıldılar, kayınpederine sığındılar, bu kez görümcesi nedeniyle birbirlerine girdiler! Annesine sığınan ve kocasından boşanmak isteyen Emine’nin isyanı! “Eşim Necla 20 Ağustos’ta Ahmet Öztürk ile kaçtı, çocuğumu ellerinden zor kurtardım. Çocuğumun velayetini alıp boşanmak istiyorum” diyen Hüseyin Bey’in haykırışı! Fatma ile bebeğinin akıbeti ne? Fatma şu anda nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programının yeni sezon ilk bölümünde (29 Ağustos 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Yeni sezonuyla 29 Ağustos Pazartesi günü ekrana dönen programda; Kızından hiçbir haber alamayan Kadriye Hanım'ın isyanı! 12 Temmuz'dan beri kayıp olan Berivan nerede? Boşanmak için geldi, iddiaları ve sonunda bayılmasıyla olay oldu! Selma neden boşanmaktan vazgeçti? Orhan'ın son teklifi ve büyük isyanı! Kocası Serdar ile kavgaları bitmedi! Sonunda evden atıldılar, kayınpederine sığındılar, bu kez görümcesi nedeniyle birbirlerine girdiler! Annesine sığınan ve kocasından boşanmak isteyen Emine'nin isyanı! "Eşim Necla 20 Ağustos'ta Ahmet Öztürk ile kaçtı, çocuğumu ellerinden zor kurtardım. Çocuğumun velayetini alıp boşanmak istiyorum" diyen Hüseyin Bey'in haykırışı! Fatma ile bebeğinin akıbeti ne? Fatma şu anda nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Ağustos Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 29 AĞUSTOS PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE