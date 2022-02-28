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Esra Erol 28 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 28.02.2022 16:39
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye günlerce onları konuştu! Selim Bey sözünde durdu mu? Murat ve Hatice ile ilgili şok gelişme! Yasemin Hanım’ın yüzünü güldürecek o haber! Büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! Ayben Hanım oğlu ve geliniyle stüdyoda karşı karşıya gelecek! Anne babanın feryadı yürekleri dağladı! Osman Bey ve Aygül Hanım kızları Filiz’le canlı yayında yüzleşecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye günlerce onları konuştu! Selim Bey sözünde durdu mu? Murat ve Hatice ile ilgili şok gelişme! Yasemin Hanım'ın yüzünü güldürecek o haber! Büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! Ayben Hanım oğlu ve geliniyle stüdyoda karşı karşıya gelecek! Anne babanın feryadı yürekleri dağladı! Osman Bey ve Aygül Hanım kızları Filiz'le canlı yayında yüzleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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28 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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