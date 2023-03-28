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Esra Erol 28 Mart Salı canlı yayın izle

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Giriş: 28.03.2023 16:40
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Mart 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; terk etti, evini 30 bin liraya halasına sattı! Bir tek Mehmet gözyaşları içinde ne olur eve dön diye yalvardı! Mesude şimdi ne yapacak, nereye gidecek? Kayıp Zeynep’i Esra Erol buldu! Hakan ve Zeynep arasında hesaplaşma vakti! Türkiye günlerce Melahat ve kızı Fatma’yı konuştu! Fatma’nın dünyaya gelen bebeğiyle ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Mart 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; terk etti, evini 30 bin liraya halasına sattı! Bir tek Mehmet gözyaşları içinde ne olur eve dön diye yalvardı! Mesude şimdi ne yapacak, nereye gidecek? Kayıp Zeynep'i Esra Erol buldu! Hakan ve Zeynep arasında hesaplaşma vakti! Türkiye günlerce Melahat ve kızı Fatma'yı konuştu! Fatma'nın dünyaya gelen bebeğiyle ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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28 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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