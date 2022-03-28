Esra Erol 28 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 24 yıl sonra mucize gerçek oldu, 6 yaşındayken parka terk edilen Burcu’yu Esra Erol buldu! Zeynep kızı Burcu’ya sarılabilecek mi? “Kayınvalidem sözde hoca Kürşat’a sihir yaptırdı, yuvamı yıktı” diye isyan etti! Bugün yüzleşme vakti! Karısı, kayınvalidesi ve Kürşat ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 24 yıl sonra mucize gerçek oldu, 6 yaşındayken parka terk edilen Burcu'yu Esra Erol buldu! Zeynep kızı Burcu'ya sarılabilecek mi? "Kayınvalidem sözde hoca Kürşat'a sihir yaptırdı, yuvamı yıktı" diye isyan etti! Bugün yüzleşme vakti! Karısı, kayınvalidesi ve Kürşat ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.