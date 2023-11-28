29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 28 Kasım Salı tek parça izle

Esra Erol 28 Kasım Salı tek parça izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2023 16:35
Güncelleme:29.11.2023 06:54
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; önce sevgilisi Ayfer’e aşkını ilan etti, sonra karısından özür diledi! Sedal’ın aşkı oyun mu tuzak mı? Nazlı kocasını affedecek mi? Serdal’ın uğruna yuvasını yıktığı Ayfer canlı yayında olacak, tüm gerçekleri anlatacak! Türkiye o ana kilitlendi, anne oğul canlı yayında kavuştu! Sezer’in annesine teklifi ne? İlknur ve Sezer ne yapacak? Yıllar sonra kavuşan anne oğul yeni hayatlarına nereden başlayacaklar? Sezer’in annesinden son isteği ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Kasım 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; önce sevgilisi Ayfer'e aşkını ilan etti, sonra karısından özür diledi! Sedal'ın aşkı oyun mu tuzak mı? Nazlı kocasını affedecek mi? Serdal'ın uğruna yuvasını yıktığı Ayfer canlı yayında olacak, tüm gerçekleri anlatacak! Türkiye o ana kilitlendi, anne oğul canlı yayında kavuştu! Sezer'in annesine teklifi ne? İlknur ve Sezer ne yapacak? Yıllar sonra kavuşan anne oğul yeni hayatlarına nereden başlayacaklar? Sezer'in annesinden son isteği ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 28 KASIM SALI TEK PARÇA İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol 28 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 28 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 27 Kasım Pazartesi
Esra Erol 27 Kasım Pazartesi
Esra Erol 24 Kasım Cuma
Esra Erol 24 Kasım Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 22 Kasım Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 22 Kasım Çarşamba
Esra Erol 21 Kasım Salı
Esra Erol 21 Kasım Salı
Esra Erol’da programına gelen ihbar kan dondurdu!
Esra Erol'da programına gelen ihbar kan dondurdu!
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Kasım Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Kasım Pazartesi
Esra Erol 17 Kasım Cuma
Esra Erol 17 Kasım Cuma
Esra Erol 16 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 16 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 15 Kasım Çarşamba
Esra Erol 15 Kasım Çarşamba
Esra Erol 14 Kasım Salı
Esra Erol 14 Kasım Salı
Esra Erol 13 Kasım Pazartesi
Esra Erol 13 Kasım Pazartesi
Daha Fazla Video Göster