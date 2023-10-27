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Esra Erol 27 Ekim Cuma yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Ekim 2023 Cuma) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir küstüler bir barıştılar, birbirilerini suçladılar, karşılıklı iddiaları ile kafaları karıştırdılar! Cüneyt bir şans daha istediği Yağmur'a kendisini affettirebilecek mi? Yağmur kocasına bir şans daha verecek mi? Şartları olduğunu söyleyen Yağmur Cüneyt ile canlı yayında yüzleşecek! Ramazan "ben istemiyorum" dedi, Zerda "geri dön" diye yalvardı, ikna edemeyince stüdyoyu birbirine kattı! Peki şimdi ne olacak? Ramazan Zerda'ya geri dönecek mi? Zerda kocasını ikna edebilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...
ESRA EROL 27 EKİM CUMA YAYIN İZLE
27 Ekim Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.