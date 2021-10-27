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Esra Erol 27 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 27.10.2021 16:41
Güncelleme:27.10.2021 16:41
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hatice oğlu ve gelinini affedecek mi? Ali Osman’ın akıllara durgunluk veren iddiası! ‘Fakir olduğumuz için kızım Sema Duran’a kaçtı’ diyen Suzan’ın feryadı yürek yaktı, Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Anne kızın büyük kavuşması... 3 Temmuz’da 2 çocuğuyla ortadan kaybolan 26 yaşındaki Dilber Sürücü nerede? Kayıp Dilber’le ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hatice oğlu ve gelinini affedecek mi? Ali Osman'ın akıllara durgunluk veren iddiası! 'Fakir olduğumuz için kızım Sema Duran'a kaçtı' diyen Suzan'ın feryadı yürek yaktı, Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Anne kızın büyük kavuşması... 3 Temmuz'da 2 çocuğuyla ortadan kaybolan 26 yaşındaki Dilber Sürücü nerede? Kayıp Dilber'le ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Ekim Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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