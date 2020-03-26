26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
26.03.2020

Esra Erol 26 Mart Perşembe tek parça kesintisiz full izle video - 26.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; İrem Güler ve Erdoğan Özdoğanlar ile ilgili akılalmaz iddialar! Baha’da herkesi şoke edecek büyük itiraf! 19 yaşındaki Elanur Keskin kimin yanında? Güney diye bahsettiği kişinin gerçek ismi ne? O isimle Elanur’un ablasının bağlantısı herkesi şoke edecek! Sosyal medyadan tanıştığı Bilal adlı şahsa kaçan Aysun Çoban’ın annesinin feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mart 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; İrem Güler ve Erdoğan Özdoğanlar ile ilgili akılalmaz iddialar! Baha'da herkesi şoke edecek büyük itiraf! 19 yaşındaki Elanur Keskin kimin yanında? Güney diye bahsettiği kişinin gerçek ismi ne? O isimle Elanur'un ablasının bağlantısı herkesi şoke edecek! Sosyal medyadan tanıştığı Bilal adlı şahsa kaçan Aysun Çoban'ın annesinin feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Esra Erol'da 26 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 26 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da canlı yayın yarıda kesildi!
Esra Erol'da canlı yayın yarıda kesildi!
Esra Erol'da 25 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 25 Mart Çarşamba tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol'da 24 Mart Salı...
CANLI İZLE: Esra Erol'da 24 Mart Salı...
Esra Erol'da 23 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 23 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 20 Mart Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 20 Mart Cuma tek parça izle
Esra Erol'da canlı yayınında gergin anlar!
Esra Erol'da canlı yayınında gergin anlar!
Esra Erol'da 19 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 19 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 18 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 18 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 12 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 12 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
Daha Fazla Video Göster