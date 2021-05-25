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Esra Erol 25 Mayıs Salı canlı yayın izle - 25.05.2021

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Giriş: 25.05.2021 16:47
Güncelleme:25.05.2021 16:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; ‘Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı’ dedi, ortalık karıştı! Taraflar konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Seyfettin’in eski eşi canlı yayında! 20 yıldır annelerini arayan iki genç adamın hikayesi! Ali’nin eski karısı Aysel yeniden barışmak için ne talep etti? 3 çocuğuyla Emre’ye kaçan Satı’nın eşi Mustafa’nın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Mayıs 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 'Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı' dedi, ortalık karıştı! Taraflar konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Seyfettin'in eski eşi canlı yayında! 20 yıldır annelerini arayan iki genç adamın hikayesi! Ali'nin eski karısı Aysel yeniden barışmak için ne talep etti? 3 çocuğuyla Emre'ye kaçan Satı'nın eşi Mustafa'nın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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25 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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