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Esra Erol 24 Ocak Salı canlı yayın izle

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Giriş: 24.01.2023 16:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz iddialar, şok suçlamalar... Ümit, karısı Hatice, Hatice’nin yanına kaçtığı Ahmet ve karısı Hürü! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! Büşra sonunda her şeyi itiraf etti, bebeğin babası Gökhan dedi! Günlerdir sessizliğini koruyan Gökhan iddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Ocak 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz iddialar, şok suçlamalar... Ümit, karısı Hatice, Hatice'nin yanına kaçtığı Ahmet ve karısı Hürü! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! Büşra sonunda her şeyi itiraf etti, bebeğin babası Gökhan dedi! Günlerdir sessizliğini koruyan Gökhan iddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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