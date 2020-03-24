Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Mart 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 12 Mart günü evladıyla birlikte ortadan kaybolan Baha Akkoç kim tarafından zorla tutuldu? İrem Güler Baha’yı neye zorladı? Baha’nın başına gelenlere inanamayacaksınız! Meryem Kılıçarslan canlı yayında ihaneti itiraf etti ortalık karıştı! Emrullah eşi Meryem ve Meryem’in yanına kaçtığı Soner’le canlı yayında hesaplaşacak! 47 yaşındaki Aysun Çoban 4 çocuğunu bırakıp internetten tanıştığı Bilal adlı şahsa kaçtı, annesi kızımı zorla tutuyorlar deyip isyan etti! 20 Mart gecesi saat 12’de evini terk eden 13 yaşındaki Ceren nerede ve kiminle? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Mart 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 12 Mart günü evladıyla birlikte ortadan kaybolan Baha Akkoç kim tarafından zorla tutuldu? İrem Güler Baha'yı neye zorladı? Baha'nın başına gelenlere inanamayacaksınız! Meryem Kılıçarslan canlı yayında ihaneti itiraf etti ortalık karıştı! Emrullah eşi Meryem ve Meryem'in yanına kaçtığı Soner'le canlı yayında hesaplaşacak! 47 yaşındaki Aysun Çoban 4 çocuğunu bırakıp internetten tanıştığı Bilal adlı şahsa kaçtı, annesi kızımı zorla tutuyorlar deyip isyan etti! 20 Mart gecesi saat 12'de evini terk eden 13 yaşındaki Ceren nerede ve kiminle? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 24 MART SALI CANLI YAYIN

24 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.