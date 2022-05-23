Esra Erol 23 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir gün önce damadı tarafından dilendirildiğini itiraf etti, bir gün sonra çelişkili ifadelerle herkesi şaşırttı! Bütün aile Hakan’dan neden korkuyor? Hakan Kezban ve ailesini tehdit mi ediyor? Hafta sonu neler yaşandı? Ayşe Şeyma’nın son kararı ne? Emine Hanım kızını ikna edebilecek mi? 18 yaşındaki Meryem tuvalet camından kaçtı, Filiz Hanım isyan etti! 2 buçuk aydır haber alınamayan Meryem nerede? Meryem’le ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir gün önce damadı tarafından dilendirildiğini itiraf etti, bir gün sonra çelişkili ifadelerle herkesi şaşırttı! Bütün aile Hakan'dan neden korkuyor? Hakan Kezban ve ailesini tehdit mi ediyor? Hafta sonu neler yaşandı? Ayşe Şeyma'nın son kararı ne? Emine Hanım kızını ikna edebilecek mi? 18 yaşındaki Meryem tuvalet camından kaçtı, Filiz Hanım isyan etti! 2 buçuk aydır haber alınamayan Meryem nerede? Meryem'le ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.