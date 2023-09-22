Esra Erol 22 Eylül Cuma yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 22 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; annesi Aysel’i istemedi, büyük aşkı Arife’yi seçti! Evlilik teklifine dakikalar kala gelen telefon herkesi şoke etti! Peki şimdi ne olacak? Annesi ve büyük aşkı arasında kalan Hüseyin şok kararını canlı yayında açıklandı! 4 yıllık sır perdesini Esra Erol aralıyor! En son kaldığı evden görüntüler ağızları açık bıraktı! Esra Erol’a ulaştığı halde neden ortaya çıkmadı? “Aşkı Üstün’de buldum” dedi Kemal Amca’yı terk etti, mutluluğu kısa süren Aynur Teyze canlı yayında terk edildi! Kemal Amca’dan bir şans daha istedi, peki şimdi ne olacak? Barışacaklar mı yoksa boşanacaklar mı? Adliye koridorlarından son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Eylül 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 22 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; annesi Aysel'i istemedi, büyük aşkı Arife'yi seçti! Evlilik teklifine dakikalar kala gelen telefon herkesi şoke etti! Peki şimdi ne olacak? Annesi ve büyük aşkı arasında kalan Hüseyin şok kararını canlı yayında açıklandı! 4 yıllık sır perdesini Esra Erol aralıyor! En son kaldığı evden görüntüler ağızları açık bıraktı! Esra Erol'a ulaştığı halde neden ortaya çıkmadı? "Aşkı Üstün'de buldum" dedi Kemal Amca'yı terk etti, mutluluğu kısa süren Aynur Teyze canlı yayında terk edildi! Kemal Amca'dan bir şans daha istedi, peki şimdi ne olacak? Barışacaklar mı yoksa boşanacaklar mı? Adliye koridorlarından son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

22 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.