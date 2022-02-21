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Esra Erol 21 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 21.02.2022 16:55
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; herkese rest çektiler, ortadan kayboldular! Ceylan ve Ramazan cephesinde sular durulmuyor! “Tüm iftiralara cevap vermek istiyorum” diyen Ramazan’ın babası canlı yayında! Türkiye bu olayı konuşuyor! Antalya, Kırklareli, Erzincan, İzmir ve son olarak Kayseri’de yaşayan 66 yaşındaki Kübra Teyze... Feridun’un mağdur ettiği kadınlar konuşacak, yer yerinden oynayacak! Ferdi hakkındaki iddialara ne cevap verecek! Yasemin ve Kibar’la kalan kocası Yaşar ilk kez karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; herkese rest çektiler, ortadan kayboldular! Ceylan ve Ramazan cephesinde sular durulmuyor! "Tüm iftiralara cevap vermek istiyorum" diyen Ramazan'ın babası canlı yayında! Türkiye bu olayı konuşuyor! Antalya, Kırklareli, Erzincan, İzmir ve son olarak Kayseri'de yaşayan 66 yaşındaki Kübra Teyze... Feridun'un mağdur ettiği kadınlar konuşacak, yer yerinden oynayacak! Ferdi hakkındaki iddialara ne cevap verecek! Yasemin ve Kibar'la kalan kocası Yaşar ilk kez karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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