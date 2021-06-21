Esra Erol 21 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ayşe’nin eşi Ayhan’la ilgili akılalmaz haber! Sözde hoca İkrar Duman Orhan hayatını kararttı, Necla Hanım’ın başına gelmeyen kalmadı! Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! Fatma ile Rıfat barışıyor mu? Ali ne yaptı? Yaşananlara İlknur’un tepkisi ne oldu? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ayşe'nin eşi Ayhan'la ilgili akılalmaz haber! Sözde hoca İkrar Duman Orhan hayatını kararttı, Necla Hanım'ın başına gelmeyen kalmadı! Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! Fatma ile Rıfat barışıyor mu? Ali ne yaptı? Yaşananlara İlknur'un tepkisi ne oldu? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.