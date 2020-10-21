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Esra Erol 21 Ekim Çarşamba tek parça izle - 21.10.2020

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Giriş: 21.10.2020 17:04
Güncelleme:21.10.2020 19:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir mucize daha gerçek olacak mı? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 19 yaşındaki Doğan’ın annesi Nilgün, babası Aslan mı? Kocası Özbay’a kızdı, Nuri Gerçek ile davullu zurnalı düğün yaptı! Bugün hesaplaşma vakti! Karısı Yasemin kendini fala, sihre kaptırdı, o da yetmedi fal uğruna evdeki eşyalı toplayıp nehre attı! Kenan karısı Yasemin ile canlı yayında karşılaşacak! Üst üste şoku yaşadılar! Kızları Melisa önce kayboldu, daha sonra evlendiğini öğrendiler! O da yetmedi o günden beri hiçbir haber alamadılar! Gözü yaşlı genç bir annenin feryadı, evlat hasreti ve iddiaları... “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

21 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir mucize daha gerçek olacak mı? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 19 yaşındaki Doğan'ın annesi Nilgün, babası Aslan mı? Kocası Özbay'a kızdı, Nuri Gerçek ile davullu zurnalı düğün yaptı! Bugün hesaplaşma vakti! Karısı Yasemin kendini fala, sihre kaptırdı, o da yetmedi fal uğruna evdeki eşyalı toplayıp nehre attı! Kenan karısı Yasemin ile canlı yayında karşılaşacak! Üst üste şoku yaşadılar! Kızları Melisa önce kayboldu, daha sonra evlendiğini öğrendiler! O da yetmedi o günden beri hiçbir haber alamadılar! Gözü yaşlı genç bir annenin feryadı, evlat hasreti ve iddiaları... "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Ekim Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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