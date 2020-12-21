Esra Erol 21 Aralık Pazartesi canlı izle

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Esra Erol 21 Aralık Pazartesi tek parça canlı izle - 21.12.2020

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Giriş: 21.12.2020 17:02
Güncelleme:21.12.2020 17:06
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 7 Nisan 2008 tarihinde hastanede neler yaşandı? Çocuk pazarlığı nasıl yapıldı bebek kime evlatlık verildi? 12 yıllık sır perdesi aralanacak! Kendisinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan'a kaçan Merve Nur son kez konuşacak, yer yerinden oynayacak. Anne-kız bir kez daha karşı karşıya gelecek. Herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi. Çocuklarını bıraktı torunlarını bıraktı bir sabah ansızın kayboldu. En son Şanlıurfa'da görülen Dursun Yaşar nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 7 Nisan 2008 tarihinde hastanede neler yaşandı? Çocuk pazarlığı nasıl yapıldı bebek kime evlatlık verildi? 12 yıllık sır perdesi aralanacak! Kendisinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan'a kaçan Merve Nur son kez konuşacak, yer yerinden oynayacak. Anne-kız bir kez daha karşı karşıya gelecek. Herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi. Çocuklarını bıraktı torunlarını bıraktı bir sabah ansızın kayboldu. En son Şanlıurfa'da görülen Dursun Yaşar nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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