Esra Erol 20 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Evlilik sitesinden Orhan ile tanıştı 6 gün içinde evlendi. Orhan, Selmayı terk etti! "Temizlik yapmadım karım evi terk etti" dedi herkes şaşkına döndü. Levent eşi ile karşı karşıya gelecek. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; evlilik sitesinden Orhan ile tanıştı 6 gün içinde evlendi. Orhan, Selmayı terk etti! "Temizlik yapmadım karım evi terk etti" dedi herkes şaşkına döndü. Levent eşi ile karşı karşıya gelecek. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.