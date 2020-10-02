Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; büyük aşıklar birbirine veda edecek! Belçika yolculuğuna dakikalar kala stüdyoda herkesi gözyaşlarını boğacak veda! Türkiye nefesini tuttu, Arzu ve Tolga’yu izledi! Tolga Arzu’yu affedecek mi? Karısı Zemzem evi terk ederek çocuklarının babası İbrahim Halil’e kaçtı, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Yaptıklarından pişman olan bir kadın, aylardır gözyaşları dinmeyen bir anne! Arzu’nun aylardır süren evlat hasreti Esra Erol’da son bulacak! Ali Gazi Zincirli Begül’ün 4 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya devam ediyor! Ali Gazi’nin annesi Yeter’in yaşadığı Aydın’ın Nazilli’den canlı yayın! ’22 yaşındaki kızım evladını bırakarak ortadan kayboldu’ diyen Sultan Hanımın feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Ekim 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; büyük aşıklar birbirine veda edecek! Belçika yolculuğuna dakikalar kala stüdyoda herkesi gözyaşlarını boğacak veda! Türkiye nefesini tuttu, Arzu ve Tolga'yu izledi! Tolga Arzu'yu affedecek mi? Karısı Zemzem evi terk ederek çocuklarının babası İbrahim Halil'e kaçtı, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Yaptıklarından pişman olan bir kadın, aylardır gözyaşları dinmeyen bir anne! Arzu'nun aylardır süren evlat hasreti Esra Erol'da son bulacak! Ali Gazi Zincirli Begül'ün 4 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya devam ediyor! Ali Gazi'nin annesi Yeter'in yaşadığı Aydın'ın Nazilli'den canlı yayın! '22 yaşındaki kızım evladını bırakarak ortadan kayboldu' diyen Sultan Hanımın feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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