Esra Erol 19 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Simge ve Gizem iddialar ne cevap verecek? Canlı yayında büyük yüzleşme! Esra Erol düşünmesi için 24 saat verdi! Döndü eve mi dönecek, Şükrü’ye mi gidecek? Bebeğin babası kocası Galip mi? Galip ve Büşra stüdyoda hesaplaşacak! DNA testi sonucu tüm gerçekleri ortaya çıkaracak! Esra Erol’da yaşanan “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Simge ve Gizem iddialar ne cevap verecek? Canlı yayında büyük yüzleşme! Esra Erol düşünmesi için 24 saat verdi! Döndü eve mi dönecek, Şükrü'ye mi gidecek? Bebeğin babası kocası Galip mi? Galip ve Büşra stüdyoda hesaplaşacak! DNA testi sonucu tüm gerçekleri ortaya çıkaracak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.