Esra Erol 19 Mart Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Çok ötüyor diye muhabbet kuşunu öldüren, gece evdekiler uyurken doğal gaz açıp giden kimi zaman perdelerle konuşan Salih'in karısı Kezban geliyor. İnternette oyunda tanıştı, evden kaçtı! Babaanne gözyaşları içinde isyan etti. 19 yaşındaki Nurcan'ı Esra Erol buldu! Babaanne-torunun stüdyoda büyük yüzleşmesi! 'Evleneceğim' dedi evinden oldu! 65 yaşındaki Hasan Basri'nin başına gelenleri kimse inanamadı. Bugün hesaplaşma vakti! Türkiye bu skandal görüntüleri konuşuyor! Sevgilisi Saadet için partiler düzenledi. Serpil'in kocası stüdyoya gelecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Mart 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Çok ötüyor diye muhabbet kuşunu öldüren, gece evdekiler uyurken doğal gaz açıp giden kimi zaman perdelerle konuşan Salih'in karısı Kezban geliyor. İnternette oyunda tanıştı, evden kaçtı! Babaanne gözyaşları içinde isyan etti. 19 yaşındaki Nurcan'ı Esra Erol buldu! Babaanne-torunun stüdyoda büyük yüzleşmesi! 'Evleneceğim' dedi evinden oldu! 65 yaşındaki Hasan Basri'nin başına gelenleri kimse inanamadı. Bugün hesaplaşma vakti! Türkiye bu skandal görüntüleri konuşuyor! Sevgilisi Saadet için partiler düzenledi. Serpil'in kocası stüdyoya gelecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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