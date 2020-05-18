Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Mayıs 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; 20 yıl sonra büyük yüzleşme! Nargüzel Hanım Uğurcan’ın babasının adını ilk kez açıklayacak! Yusuf Bey sadece bir hafta aynı evde yaşadığı ve beni dolandı dediği Ebru ile karşı karşıya gelecek! Kocam Deniz ilk evliliğimden olan kızım Eylül’ün kendi kızı olduğunu iddia ederek 11 Mayıs günü kaçırdı diyen Semiha Hanımın büyük isyanı! 20 Mart’tan beri kayıp olan 17 yaşındaki Ebru Korkmaz Halil Sayıca tarafından mı kaçırıldı? Ebru Korkmaz’ın annesi Emine Hanımın büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Mayıs 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; 20 yıl sonra büyük yüzleşme! Nargüzel Hanım Uğurcan'ın babasının adını ilk kez açıklayacak! Yusuf Bey sadece bir hafta aynı evde yaşadığı ve beni dolandı dediği Ebru ile karşı karşıya gelecek! Kocam Deniz ilk evliliğimden olan kızım Eylül'ün kendi kızı olduğunu iddia ederek 11 Mayıs günü kaçırdı diyen Semiha Hanımın büyük isyanı! 20 Mart'tan beri kayıp olan 17 yaşındaki Ebru Korkmaz Halil Sayıca tarafından mı kaçırıldı? Ebru Korkmaz'ın annesi Emine Hanımın büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 18 MAYIS PAZARTESİ CANLI YAYIN

18 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.