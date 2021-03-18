Esra Erol 18 Mart Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Burhan hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Salih Bey’in karısıyla ilgili akılalmaz iddiaları! 65 yaşındaki Hasan Basri’nin başına gelen inanılmaz olaylar! 15 Mart’tan beri kayıp olan 19 yaşındaki Nurcan Kaya nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Mart 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Burhan hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Salih Bey'in karısıyla ilgili akılalmaz iddiaları! 65 yaşındaki Hasan Basri'nin başına gelen inanılmaz olaylar! 15 Mart'tan beri kayıp olan 19 yaşındaki Nurcan Kaya nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.