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Esra Erol 17 Ocak Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Ocak 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; büyük hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! Türkiye onları konuşuyor! Simge kocasını kıskandırmak için fotoğraf çektirdiği, kiralık sevgili iddialarının hedefindeki isim ilk defa konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Abdullah ve Döndü son kez karşı karşıya gelecek! Döndü eve mi dönüyor? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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