Esra Erol 17 Mayıs Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Mine’nin çocuğunun babası Şaban mı? Muteber ve Arif’in nikah hazırlığına dair en özel kareler! Mehtap ve Engin’in son kararları ne? Meliha Hanım stüdyoya gelecek mi? Yaşar Hanım’ın başına gelenler şaşkına çevirecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Muteber ve Arif'in nikah hazırlığına dair en özel kareler! Mehtap ve Engin'in son kararları ne? Meliha Hanım stüdyoya gelecek mi? Yaşar Hanım'ın başına gelenler şaşkına çevirecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.