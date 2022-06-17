17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 17 Haziran Cuma canlı yayın izle

Esra Erol 17 Haziran Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2022 16:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ömür babası Mustafa Şan’ı da bulabilecek mi? Bir mucize daha gerçek olacak mı? Canlı yayın bitti Ufuk ve Şule son kez karşı karşıya geldi! Ufuk boşanmayı kabul etti mi? Söz sırası Adem’de! Adem stüdyoda ilk kez konuşacak! Aşklarından vazgeçmedikleri için 2 aydır sokakta kalan Çiğdem ve Aykut geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Haziran 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ömür babası Mustafa Şan'ı da bulabilecek mi? Bir mucize daha gerçek olacak mı? Canlı yayın bitti Ufuk ve Şule son kez karşı karşıya geldi! Ufuk boşanmayı kabul etti mi? Söz sırası Adem'de! Adem stüdyoda ilk kez konuşacak! Aşklarından vazgeçmedikleri için 2 aydır sokakta kalan Çiğdem ve Aykut geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

17 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 17 Haziran Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 17 Haziran Cuma
Esra Erol 16 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 16 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 15 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 15 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 14 Haziran Salı yayın izle
Esra Erol 14 Haziran Salı yayın izle
Esra Erol 13 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 13 Haziran Pazartesi tek parça izle
Kayıp kızı Esral Erol buldu
Kayıp kızı Esral Erol buldu
Esra Erol 7 Haziran Salı izle
Esra Erol 7 Haziran Salı izle
CANLI İZLE: Esra Erol 6 Haziran Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 6 Haziran Pazartesi
Anne ile oğlu Esra Erol kavuşturdu
Anne ile oğlu Esra Erol kavuşturdu
’Esra Erol’da 3 Haziran Cuma izle
'Esra Erol'da 3 Haziran Cuma izle
Esra Erol 2 Haziran Perşembe yayın izle
Esra Erol 2 Haziran Perşembe yayın izle
Esra Erol 1 Haziran Çarşamba yayın izle
Esra Erol 1 Haziran Çarşamba yayın izle
Daha Fazla Video Göster