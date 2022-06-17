Esra Erol 17 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ömür babası Mustafa Şan’ı da bulabilecek mi? Bir mucize daha gerçek olacak mı? Canlı yayın bitti Ufuk ve Şule son kez karşı karşıya geldi! Ufuk boşanmayı kabul etti mi? Söz sırası Adem’de! Adem stüdyoda ilk kez konuşacak! Aşklarından vazgeçmedikleri için 2 aydır sokakta kalan Çiğdem ve Aykut geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Haziran 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ömür babası Mustafa Şan'ı da bulabilecek mi? Bir mucize daha gerçek olacak mı? Canlı yayın bitti Ufuk ve Şule son kez karşı karşıya geldi! Ufuk boşanmayı kabul etti mi? Söz sırası Adem'de! Adem stüdyoda ilk kez konuşacak! Aşklarından vazgeçmedikleri için 2 aydır sokakta kalan Çiğdem ve Aykut geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.