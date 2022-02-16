Esra Erol 16 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kadına şiddette son nokta! Türkiye bu olayı konuşuyor! “Kocam Aykut’tan kaçtım, ölmek istemiyorum” dedi, Esra Erol’a sığındı! Demet günler sonra kocası Aykut’la canlı yayında karşı karşıya gelecek! 5 aydır hiçbir haber alınamayan Nuşide ile ilgili son dakika gelişmesi! Murat’ın karısı Hatice ve Selim iddialara cevap vermek için geliyor! Mehmet’i kim tehdit etti? Akılalmaz olayda büyük şok! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kadına şiddette son nokta! Türkiye bu olayı konuşuyor! "Kocam Aykut'tan kaçtım, ölmek istemiyorum" dedi, Esra Erol'a sığındı! Demet günler sonra kocası Aykut'la canlı yayında karşı karşıya gelecek! 5 aydır hiçbir haber alınamayan Nuşide ile ilgili son dakika gelişmesi! Murat'ın karısı Hatice ve Selim iddialara cevap vermek için geliyor! Mehmet'i kim tehdit etti? Akılalmaz olayda büyük şok! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.