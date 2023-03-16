Esra Erol 16 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yaşadıkları, yapamadıkları, aile hasreti ve gözyaşlarıyla Türkiye Nazmiye’yi konuşuyor! Ailesiyle arasındaki küslüğün sebebi ne? Anne babası Nazmiye’yi affedecek mi? Canlı yayında Muharrem’le ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Canlı yayından sonra neler yaşandı? Dilek hangi kararı aldı? Nazmiye’nin kuzenini kim öldürdü? Neden ailesi İbrahim’i suçladı? İbrahim ve Nazmiye’nin kuzeni o gün beraber miydi? Sır dolu ölümle ilgili Nazmiye ve yanına kaçtığı Ahmet konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlananprogramında bugün (16 Mart 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yaşadıkları, yapamadıkları, aile hasreti ve gözyaşlarıyla Türkiye Nazmiye'yi konuşuyor! Ailesiyle arasındaki küslüğün sebebi ne? Anne babası Nazmiye'yi affedecek mi? Canlı yayında Muharrem'le ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Canlı yayından sonra neler yaşandı? Dilek hangi kararı aldı? Nazmiye'nin kuzenini kim öldürdü? Neden ailesi İbrahim'i suçladı? İbrahim ve Nazmiye'nin kuzeni o gün beraber miydi? Sır dolu ölümle ilgili Nazmiye ve yanına kaçtığı Ahmet konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.