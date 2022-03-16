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Esra Erol 16 Mart Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 16.03.2022 16:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; boşanmak için Fatma Hanımın Yasin Beye büyük teklifi ne? Asiye Hanımın son kararı ne olacak? 27 yıl sonra bulduğu oğluyla mı gidecek? Yoksa evine mi dönecek? Temizlik takıntılı karısı Makbul’e evden kaçtı, Suay Bey karısının deterjan tutkusunu anlattı, herkes şoke oldu! Suay ve Makbule canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; boşanmak için Fatma Hanımın Yasin Beye büyük teklifi ne? Asiye Hanımın son kararı ne olacak? 27 yıl sonra bulduğu oğluyla mı gidecek? Yoksa evine mi dönecek? Temizlik takıntılı karısı Makbul'e evden kaçtı, Suay Bey karısının deterjan tutkusunu anlattı, herkes şoke oldu! Suay ve Makbule canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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16 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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