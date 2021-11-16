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Esra Erol 16 Kasım Salı tek parça izle

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Giriş: 16.11.2021 16:44
Güncelleme:16.11.2021 22:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu itiraflarla şoke olacak! Kübra Hatun ve ailesiyle hesaplaşmaya geliyor! Polat rest çekti gitti! Şimdi ne olacak? Ailesi Büşra’yı affedecek mi? kendisinden 42 yaş büyük Necat’la evlenen Nesrin hakkında şoke eden iddia! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Kasım 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu itiraflarla şoke olacak! Kübra Hatun ve ailesiyle hesaplaşmaya geliyor! Polat rest çekti gitti! Şimdi ne olacak? Ailesi Büşra'yı affedecek mi? kendisinden 42 yaş büyük Necat'la evlenen Nesrin hakkında şoke eden iddia! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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16 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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