Esra Erol 16 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye onları konuşuyor! Ayfer Erdi’yi affedecek mi? Gamze şimdi ne yapacak? Kim doğruyu söylüyor? Nurten bebeğini doğurup sattı mı? Yoksa hiç hamile kalmadı mı? Akıllara durgunluk veren olayda büyük hesaplaşma! Bebeği sattığı iddia edilen Nurten geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Aralık 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye onları konuşuyor! Ayfer Erdi'yi affedecek mi? Gamze şimdi ne yapacak? Kim doğruyu söylüyor? Nurten bebeğini doğurup sattı mı? Yoksa hiç hamile kalmadı mı? Akıllara durgunluk veren olayda büyük hesaplaşma! Bebeği sattığı iddia edilen Nurten geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.