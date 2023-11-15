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Esra Erol 15 Kasım Çarşamba yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iki aile 9 aylık bebek için karşı karşıya geldi! Büyük hesaplaşmada ikinci perde! Herkes sustu Mustafa'nın karısı Gülbahar ilk kez konuştu, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu! Gülbahar'a Esra Erol'un sürprizi ne? Gülbahar kocası Mustafa'yı affedecek mi? Ceylan ve Salih cephesinde neler yaşanıyor? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...
ESRA EROL 15 KASIM YAYIN İZLE
15 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.