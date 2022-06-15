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Esra Erol 15 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 15.06.2022 17:06
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; barışıyorlar mı boşanıyorlar mı? Şule ve Ufuk’un son kararı ne? Yadigar son sözü söylemeye, son kararını açıklamaya geliyor! Eve mi dönecek Ali İhsan’la mı gidecek? Karısı Vesile evli olan Adem’le davullu zurnalı düğün yaptı, Mustafa gördüklerine inanamadı! Vesile ve Adem canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; barışıyorlar mı boşanıyorlar mı? Şule ve Ufuk'un son kararı ne? Yadigar son sözü söylemeye, son kararını açıklamaya geliyor! Eve mi dönecek Ali İhsan'la mı gidecek? Karısı Vesile evli olan Adem'le davullu zurnalı düğün yaptı, Mustafa gördüklerine inanamadı! Vesile ve Adem canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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