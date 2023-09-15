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Esra Erol 15 Eylül Cuma yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Eylül 2023 Cuma) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; "oğlum Hüseyin'i 22 yaş büyük, 3 çocuk annesi Arife Adıgüzel kaçırdı" dedi, gözü yaşlı Aysel Hanım "Oğlumu kurtarın" diye Esra Erol'dan yardım istedi! Hüseyin ve istenmeyen gelin Arife canlı yayında! Eşi Ahmet yayına isyan etti, Yeliz tehdit ve şantajı inkar etti! Yeliz'in gittiği gün eve bıraktığı notun arkasındaki gizem ne? Şimdi ne olacak? Serdar Yeliz ve çocuklarını teslim edecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...
ESRA EROL YAYIN İZLE
15 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.