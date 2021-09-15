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Esra Erol 15 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 15.09.2021 16:44
Güncelleme:15.09.2021 16:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bugün büyük gün! Elif 32 yıldır görmediği annesine ilk kez sarılacak! Karısı Neriman’la geldi, eski karısı Semra’yı aradı! Bir mucize daha gerçek oldu! Kayıp Semra’yı Esra Erol buldu! Arif eski karısı Semra ile canlı yayında hesaplaşacak! Evdeki halıları, elektrik süpürgesini ve çift kişilik bazayı alıp kaçan İmral kimin yanında kalıyor? Salih ve karısı İmral canlı yayında hesaplaşacak! Gelin kayınvalide bir kez daha karşı karşıya gelecek, son sözler söylenecek! Kadriye Rüveyda’nın son kararı ne? 22 Temmuz’dan beri kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli Buse Dirim nerede? Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bugün büyük gün! Elif 32 yıldır görmediği annesine ilk kez sarılacak! Karısı Neriman'la geldi, eski karısı Semra'yı aradı! Bir mucize daha gerçek oldu! Kayıp Semra'yı Esra Erol buldu! Arif eski karısı Semra ile canlı yayında hesaplaşacak! Evdeki halıları, elektrik süpürgesini ve çift kişilik bazayı alıp kaçan İmral kimin yanında kalıyor? Salih ve karısı İmral canlı yayında hesaplaşacak! Gelin kayınvalide bir kez daha karşı karşıya gelecek, son sözler söylenecek! Kadriye Rüveyda'nın son kararı ne? 22 Temmuz'dan beri kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli Buse Dirim nerede? Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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