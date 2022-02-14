Esra Erol 14 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ceylan’ın hangi hareketi Ramazan’ı çileden çıkardı? Ailelerine rest çekip evlilik kararı alan Ceylan ve Ramazan ayrılıyor mu? Türkan aylar sonra evlatlarını görebilecek mi? ‘Kızımın hayatında endişe ediyorum’ diyen Sebahat Hanımın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ceylan'ın hangi hareketi Ramazan'ı çileden çıkardı? Ailelerine rest çekip evlilik kararı alan Ceylan ve Ramazan ayrılıyor mu? Türkan aylar sonra evlatlarını görebilecek mi? 'Kızımın hayatında endişe ediyorum' diyen Sebahat Hanımın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.