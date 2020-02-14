Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Durdu’nun 4 yaşındaki çocuğunun babası kim? 4 yıllık sır yapılan 2’nci DNA testi ile ortaya çıkıyor. Çocuğun babası Seyfi mi? İhanet nedeniyle ayrılan ve boşanmak için adliye koridorlarında son kez karşı karşıya gelen Kevser ve Orhan arasında çok konuşulacak son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu komşusuna bırakıp kaçan Necla’nın eşi Hakkı’nın büyük isyanı! Yüzde engelli zihinsel engelli olan ve Pazar gününden beri haber alınamayan Esma Özaslan’ın saniye saniye kaçış anı Esra Erol’da ele alınacak. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Durdu'nun 4 yaşındaki çocuğunun babası kim? 4 yıllık sır yapılan 2'nci DNA testi ile ortaya çıkıyor. Çocuğun babası Seyfi mi? İhanet nedeniyle ayrılan ve boşanmak için adliye koridorlarında son kez karşı karşıya gelen Kevser ve Orhan arasında çok konuşulacak son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu komşusuna bırakıp kaçan Necla'nın eşi Hakkı'nın büyük isyanı! Yüzde engelli zihinsel engelli olan ve Pazar gününden beri haber alınamayan Esma Özaslan'ın saniye saniye kaçış anı Esra Erol'da ele alınacak.

"Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 14 ŞUBAT CUMA CANLI YAYIN İZLE

14 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.