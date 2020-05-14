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Esra Erol 14 Mayıs Perşembe canlı yayın izle |Video - 14.05.2020

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Giriş: 14.05.2020 16:35
Güncelleme:14.05.2020 16:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Mayıs 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan’ın bugüne kadar hiç görmediği babası Ali Celepoğlu mu? Nargüzel ve Ali canlı yayında karşı karşıya gelecek! Uğurcan babası olduğu iddia edilen Ali Celepoğlu’nu ilk kez canlı yayında görecek! Dilek Yazgan hakkında büyük şok! Karısının Osman Örs isimli şahısla kaçtığını iddia eden Mevlana’dan akılalmaz iddialar! Osman ve eşi Hacire arasında büyük yüzleşme! Yusuf Bey’in akılalmaz evlilik hikayesi! İnternetten tanışıp evlendi, başına gelmeyen kalmadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Mayıs 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan'ın bugüne kadar hiç görmediği babası Ali Celepoğlu mu? Nargüzel ve Ali canlı yayında karşı karşıya gelecek! Uğurcan babası olduğu iddia edilen Ali Celepoğlu'nu ilk kez canlı yayında görecek! Dilek Yazgan hakkında büyük şok! Karısının Osman Örs isimli şahısla kaçtığını iddia eden Mevlana'dan akılalmaz iddialar! Osman ve eşi Hacire arasında büyük yüzleşme! Yusuf Bey'in akılalmaz evlilik hikayesi! İnternetten tanışıp evlendi, başına gelmeyen kalmadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 14 MAYIS PERŞEMBE CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

14 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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